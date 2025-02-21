Роскачество: умышленная порча чужой собственности влечет за собой штраф

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал RT о возможных последствиях нанесения ущерба общей собственности жильцов многоквартирных домов.

Общедомовым имуществом считаются подъезды, лифты, лестничные клетки, крыши, стены, коридоры, чердачные помещения, земельные участки под домом и прилегающие территории с элементами благоустройства — зелеными насаждениями, скамейками. К этой же категории относятся подвальные помещения, технические этажи и прочие объекты, используемые для обслуживания здания.

По словам эксперта, нанесение рисунков на стены подъезда является актом вандализма, за который предусмотрена ответственность согласно нормам уголовного права. Ответственность за подобные правонарушения наступает с 14 лет, а административная — с 16 лет. В случае отсутствия доходов у несовершеннолетнего, возмещение ущерба возлагается на родителей или законных представителей.

Умышленная порча чужой собственности влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 рублей. За мелкие хулиганские действия, включая акты вандализма, нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток, напомнил Поздняков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте