Роскачество: умышленная порча чужой собственности влечет за собой штраф

Общедомовым имуществом считаются подъезды, лифты, лестничные клетки, крыши, стены, коридоры, чердачные помещения, земельные участки под домом и прилегающие территории с элементами благоустройства — зелеными насаждениями, скамейками. К этой же категории относятся подвальные помещения, технические этажи и прочие объекты, используемые для обслуживания здания.

По словам эксперта, нанесение рисунков на стены подъезда является актом вандализма, за который предусмотрена ответственность согласно нормам уголовного права. Ответственность за подобные правонарушения наступает с 14 лет, а административная — с 16 лет. В случае отсутствия доходов у несовершеннолетнего, возмещение ущерба возлагается на родителей или законных представителей.

Умышленная порча чужой собственности влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 рублей. За мелкие хулиганские действия, включая акты вандализма, нарушителю грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток, напомнил Поздняков.