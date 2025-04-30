Роскачество: стоит покупать мангал с жаростойким эмалевым покрытием

С приближением майских праздников россияне активно готовятся к отдыху на природе. В Роскачестве поделились советами по выбору мангала, который станет залогом успешного пикника и вкусного шашлыка, сообщил Life.ru .

Специалисты посоветовали отдавать предпочтение приспособлениям из нержавеющей стали или с жаростойким эмалевым покрытием.

Эксперты также выделили основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе жаровни: материал, форма, устойчивость и назначение. Самым популярным вариантом остаются мангалы из стали. Они должны иметь антикоррозийное покрытие и оптимальную толщину стенок для долговечности и безопасности. Мангалы из чугуна обладают высокой теплоемкостью, но требуют особого ухода, добавил «ФедералПресс».