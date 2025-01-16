Роскачество: сайт ФССП поможет выяснить наличие долгов у покойного родственника

По словам эксперта, доступная для всех база данных позволяет узнать только о текущих делах покойного. Однако существуют и другие виды долговых обязательств, такие как задолженности перед соседями, друзьями, неоплаченные штрафы или коммунальные услуги, о которых родственники могут не подозревать вплоть до момента кончины близкого человека, пояснила специалист.

При выяснении всех финансовых обязательств покойного необходимо обратиться к нотариусу, который сделает запрос в соответствующие госорганы. Также Вяльшина рекомендовала обратиться в банки, где были счета умершего, чтобы узнать о его кредитных задолженностях. Наличие долгов по коммунальным платежам можно проверить через управляющую компанию или ТСЖ.