Роскачество: сайт ФССП поможет выяснить наличие долгов у покойного родственника
Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT посоветовала проверять наличие долгов у умершего родственника на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По словам эксперта, доступная для всех база данных позволяет узнать только о текущих делах покойного. Однако существуют и другие виды долговых обязательств, такие как задолженности перед соседями, друзьями, неоплаченные штрафы или коммунальные услуги, о которых родственники могут не подозревать вплоть до момента кончины близкого человека, пояснила специалист.
При выяснении всех финансовых обязательств покойного необходимо обратиться к нотариусу, который сделает запрос в соответствующие госорганы. Также Вяльшина рекомендовала обратиться в банки, где были счета умершего, чтобы узнать о его кредитных задолженностях. Наличие долгов по коммунальным платежам можно проверить через управляющую компанию или ТСЖ.