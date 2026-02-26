Роскачество разъяснило условия ночевки сотрудников на рабочем месте

В Роскачестве разъяснили, что Трудовой кодекс РФ не содержит однозначного ответа на вопрос, разрешено ли сотруднику спать или ночевать на территории работодателя. Оценка правомерности таких действий зависит от конкретных обстоятельств, написал RT .

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что если сотрудник спит в период, который должен быть посвящен выполнению обязанностей, то такие действия могут быть квалифицированы как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. В этом случае работодатель вправе применить меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения при наличии достаточных оснований.

Особенно строгая оценка возможна в отношении работников, чья деятельность связана с повышенной опасностью или необходимостью постоянного контроля, поскольку сон во время смены может создать угрозу жизни, здоровью людей или сохранности имущества.

Однако, если речь идет о времени отдыха, то в соответствии со статьями 106 и 107 Трудового кодекса РФ работник вправе использовать время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законом или локальными нормативными актами. Следовательно, сон в период установленного перерыва для отдыха и питания не является нарушением, при условии что он не препятствует производственному процессу и не создает угроз безопасности.

Ночевка на работе может быть правомерной, если она прямо вытекает из режима труда, например, при суточных дежурствах или сменной работе. Также она допустима, если работодатель разрешил пребывание сотрудника на территории организации в нерабочее время без исполнения трудовых обязанностей.