Роскачество: при установке скважины на даче важно учитывать санитарные нормы

Специалисты Роскачества рассказали о правилах установки скважины на дачном участке. Важно не нарушать санитарные нормы, сообщил News.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, гидротехническое сооружение не может находиться ближе 50 метров к выгребным ямам, канализациям, туалетам и складам с удобрениями. Кроме того, скважину не стоит размещать на затапливаемых территориях.

Эксперты напомнили, что максимальный объем добываемой в сутки воды — 100 кубических метров. При коммерческом использовании необходимо получить соответствующую лицензию.

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