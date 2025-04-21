Роскачество: пасхальные окрашенные яйца могут храниться в корзине до двух дней

В Роскачестве рассказали RT о правилах хранения пасхальных яиц. Эксперты отметили важность выбора свежих яиц возрастом менее недели — они считаются диетическими в течение семи дней, затем становятся столовыми и могут храниться до 25 суток.

Рекомендации по хранению окрашенных яиц: до двух дней в пасхальной корзинке при температуре не выше +20 градусов; одну-две недели в холодильнике.

При температуре выше +20 градусов употребить яйца необходимо в течение получаса. Яйца не следует хранить в пластиковых контейнерах и пакетах, так как это нарушает циркуляцию воздуха. Важно обращать внимание на целостность скорлупы — любое повреждение сокращает срок хранения. Сваренные вкрутую яйца с трещинами можно держать в холодильнике не более пяти дней.