Роскачество: ограниченные по времени акции в магазинах побуждают совершить покупку быстро и необдуманно

Сотрудники Роскачества перечислили продуманные маркетинговые приемы, которые побуждают покупателей гнаться за заманчивыми предложениями, порой не самыми обдуманными. Об этом написал RT .

Так, многие продавцы делают ограниченные по времени акции, тем самым побуждая совершить покупку быстро и необдуманно. Другие же прибегают к рекламе от так называемых лидером мнений.

«Продавец добавляет в карточку товара количество продаж, различные рейтинги, чтобы показать, насколько продукт популярный. А реклама от знаменитостей нацелена на тех, кто хочет подражать своим кумирам», — говорится в сообщении ведомства.

Клиент, проникшись доверием, реагирует на этот прием молниеносно. Похожим приемом обладает и метод, когда создается дефицит товара. Лимитированные предложения очень хорошо повышают спрос, отметили специалисты.