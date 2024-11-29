Роскачество: ограниченные по времени акции в магазинах побуждают совершить покупку быстро и необдуманно
Сотрудники Роскачества перечислили продуманные маркетинговые приемы, которые побуждают покупателей гнаться за заманчивыми предложениями, порой не самыми обдуманными. Об этом написал RT.
Так, многие продавцы делают ограниченные по времени акции, тем самым побуждая совершить покупку быстро и необдуманно. Другие же прибегают к рекламе от так называемых лидером мнений.
«Продавец добавляет в карточку товара количество продаж, различные рейтинги, чтобы показать, насколько продукт популярный. А реклама от знаменитостей нацелена на тех, кто хочет подражать своим кумирам», — говорится в сообщении ведомства.
Клиент, проникшись доверием, реагирует на этот прием молниеносно. Похожим приемом обладает и метод, когда создается дефицит товара. Лимитированные предложения очень хорошо повышают спрос, отметили специалисты.