Роскачество: люди с временными ограничениями имеют право на помощь соцработника

Круг обязанностей социального работника определяется исходя из потребностей его подопечного. Право на получение помощи имеют лица как с временными, так и с постоянными ограничениями в возможностях. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Роскачества.

В организации напомнили, что соцработник часто берет на себя обязанности по дому: покупку продуктов, приготовление пищи, доставку воды, уборку и уход за одеждой, оплату счетов. Кроме того, он может помочь с организацией досуга, получением образования, трудоустройством и оформлением путевок в санатории.

Также социальный работник способен оказать медицинскую помощь, включая экстренную, наблюдение за состоянием здоровья и несложные процедуры. Он может помочь найти юриста и оказать психологическую поддержку.