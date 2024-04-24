Роскачество: коллекторы могут лично встречаться с должником не более раза в неделю | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:08 Роскачество: коллекторы могут лично встречаться с должником не более раза в неделю

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Специалисты Роскачества объяснили, в каких случаях визиты коллекторов являются незаконными. Правила четко устанавливают сроки и периодичность данных контактов, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Работники соответствующих агентств могут лично встречаться с должником не более раза в неделю. В будни — с 8 до 22 часов, в выходные и праздники — с 9 до 20 часов.

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Кроме того, кредиторы не имеют права входить в дом к гражданину с финансовыми обязательствами без его разрешения. Такое поведение — повод обратиться в полицию.