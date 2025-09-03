Росгвардия призвала усилить охрану дачных домов и квартир в период отсутствия хозяев

Для надежной защиты личного имущества необходимо устанавливать сигнализацию, прочные окна и двери, а также заключать договоры с охранными организациями. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Московской области Игорь Кирсанов в беседе с ИА НСН .

Правоохранитель обратил внимание на распространенность краж в период отсутствия владельцев недвижимости и посоветовал заранее позаботиться о мерах предосторожности. Для этого нужно использовать современные технологии и сотрудничать с профессиональными службами охраны, подчеркнул Кирсанов.