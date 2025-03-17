«Росгосстрах»: зарплата и комфорт — главные факторы для ИТ-специалистов при выборе работы

Большинство ИТ-специалистов (42%) предпочитают работать в компаниях, которые предоставляют услуги аутсорсинга, аутстаффинга и заказной разработки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и сервиса «Зарплата.ру».

Так, 39% респондентов выбрали продуктовые ИТ-компании, а 7% заинтересованы в работе в ИТ-подразделениях вне ИТ-сектора. Зарплата оказалась ключевым мотиватором для 83% опрошенных, причем 31% хотят зарабатывать от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо материального вознаграждения, важными факторами являются атмосфера в коллективе (68%), интересные задачи (58%) и баланс между работой и личной жизнью (58%). Социальный пакет играет значительную роль: 90% получают льготы, включая ДМС (52%) и корпоративную мобильную связь (49%). Несмотря на это, только 36% полностью удовлетворены своей работой, а 61% видят потенциал для улучшений.