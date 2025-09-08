Росгидрометцентр спрогнозировал теплую и облачную погоду в Ижевске

Облачная погода ожидается в Ижевске на этой неделе. Небольшие дожди вероятны только в понедельник, 8 сентября, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Уже во вторник, 9 сентября, осадки прекратятся, а столбики термометров покажут дневное значение до +15 градусов. В среду потеплеет до +17 градусов. Похожие погодные условия прогнозируются и в четверг.

Пятница порадует местных жителей солнечной погодой с температурой до +17 градусов. В выходные небо над городом вновь затянут тучи.