Росфинмониторинг включил 14-летнего подростка в реестр террористов

Росфинмониторинг включил в реестр экстремистов и террористов подростка 2011 года рождения. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении уточнили, что подросток, родившийся 13 апреля 2011 года, родом из Оренбурга. Он оказался самым молодым фигурантом террористического реестра.

При этом не раскрывается, по какой причине его имя внесли в список террористов и экстремистов.

Недавно Росфинмониторинг внес в этот перечень американского наемника Райана О’Лири *.

В апреле в реестр внесли публициста, поэта и философа Вадима Штепу **, покинувшего Россию в конце 2015 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.