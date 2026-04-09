Росавтодор: число ДТП в Нижегородской области снизилось за счет улучшения качества дорог

В Нижегородской области активно модернизируют дорожную инфраструктуру. Состояние федеральных трасс улучшается, и это приводит к снижению количества ДТП. Такие данные обнародовало Федеральное дорожное агентство Росавтодор, его цитирует сайт pravda-nn.ru .

В среду, 8 апреля, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На встрече обсуждалась положительная статистика состояния федеральных трасс в регионе.

По итогам прошлого года показатель нормативного состояния трасс достиг 78%, а количество ДТП сократилось на 22%. При этом число погибших в авариях снизилось на 16,5%, а пострадавших — на 15,8%.

«Эта статистика отражает нашу системную работу по повышению качества и безопасности дорог», — подчеркнул Новиков.

В период с 2026 по 2028 годы планируется ремонт еще 12 участков общей протяженностью 150 километров, включая капитальный ремонт 31 километра с расширением проезжей части до четырех полос движения. Это позволит не только привести трассы в нормативное состояние, но и увеличить их пропускную способность.