Росатом: вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято

Разговоры о том, чтобы оставить Курскую АЭС, шли, однако окончательного решения принято не было. Как сообщил телеканалу «Звезда» глава Росатома Алексей Лихачев, Курская АЭС играет важную роль для всего региона.

На данный момент из четырех блоков станции работает только один, а вырабатываемая им электроэнергия крайне востребована в регионе.

«Если ситуация будет ухудшаться, конечно, мы будем его останавливать», — сказал Лихачев.

Мер для сохранения безопасности станции было принято достаточно, добавил глава Росатома.