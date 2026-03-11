Рос цен на болгарский перец в России связали с временными логистическими проблемами

Директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец прокомментировал ситуацию с ценами на болгарский перец в России. Он подчеркнул, что резкое повышение цен вызвано временными логистическими проблемами, связанными с ограничением поставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, написал «Абзац» .

Зубец отметил, что болгарский перец в России выращивается в небольших количествах, и страна сильно зависит от импорта. В условиях ограниченных поставок торговые сети вынуждены повышать цены, чтобы покрыть издержки и сохранить ассортимент.

В то же время эксперт подчеркнул, что это явление носит временный характер и не является признаком долгосрочного кризиса. Россия может закупить перец в других странах, таких как Турция и Египет, что позволит стабилизировать ситуацию на рынке.

Зубец также указал на необходимость диверсификации поставок и развития внутреннего производства овощей, что позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить стабильность цен на продукты питания.