Роман Вильфанд: первые пять дней ноября температурный фон в Москве будет близок к климатической норме

Начало ноября в Москве, а именно первые пять дней, будут близки к климатической норме. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как написали «Известия», в понедельник, 28 октября, столбики термометров в российской столице будут показывать +10 градусов, порывы ветра достигнут три-восемь метров в секунду, влажность воздуха составит 72%.

Погода в южных российских регионах будет значительно теплее — там температура воздуха достигнет отметок в +13… +18 градусов, что на градус ниже нормы.

В Москве прогнозируются осадки в виде дождя во вторник, 29 октября.