Рогозин: идея повысить возраст молодежи может не подойти для нашей страны

Эксперт Президентской академии Дмитрий Рогозин высказался в эфире радио «КП» об инициативе повысить в России возраст молодежи до 44 лет.

Он отметил, что государство решило продлить период выплат по молодежным программам, которые сейчас закрываются в 35 лет и оставляют людей ни с чем.

«Можно дожить до 44 лет и участвовать полноценно в таких программах», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что за границей подобные решения тоже принимаются, но это не значит, что такой подход подойдет нашей стране.

Рогозин также указал на то, что возрастные рамки определяются нормативными рамками. Средний нормативный возраст отличается от фактического среднего возраста населения. Если границы молодежи будут повышаться и дальше, это будет выглядеть странным и нелогичным.