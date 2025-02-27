Цифровой родолог Марина Шац в беседе с Life объяснила, что зависимость от алкоголя и предрасположенность к раку могут быть результатом накопленного стресса и неудовлетворенности жизнью.

Люди, страдающие алкогольной зависимостью, зачастую избегают реальных проблем и находят утешение в спиртном. Это создает замкнутый цикл неудач, который передается из поколения в поколение. Шац подчеркивает важность желания самого человека изменить свою жизнь и поддержки со стороны семьи для успешного выздоровления.

Алкогольная зависимость часто развивается у тех, кто испытывает потерю смысла жизни, например, после увольнения или смерти близкого человека. Преодоление зависимости требует поиска новых радостей и смыслов, будь то хобби, работа или путешествия.

Родовая предрасположенность к раку может быть связана с неспособностью справляться с сильными эмоциями и внутренними конфликтами. Игнорирование этих переживаний ведет к их накоплению в теле, что увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Чтобы прервать этот цикл, необходимо научиться открыто выражать свои чувства и решать внутренние конфликты.