Родителям посоветовали воспитывать детей, соблюдая баланс между виртуальным и реальным пространством

Клинический психолог Марианна Абравитова поделилась с «Газетой.Ru» мыслями о том, как не допустить, чтобы использование технологий стало единственным способом развития для современных детей.

Специалист отметила, что, несмотря на активное взаимодействие с гаджетами с раннего возраста, дети должны развивать умение находиться наедине с собой и размышлять. Это важно для формирования личности и способности к самостоятельному развитию без опоры на технологии, написал сайт aif.ru.

При этом психолог подчеркнула, что в умеренных количествах и при правильном подходе раннее знакомство с технологиями не несет вреда. Она отметила, что для тех, кто вырос в эпоху интернета, отключение от сети может быть дезориентирующим.

По мнению Абравитовой, дети, родившиеся в цифровую эпоху, интегрированы в современный мир технологий. Это дает им возможность развиваться вместе с окружающей реальностью, если соблюдается баланс между виртуальным и реальным пространством.