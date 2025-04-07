РКН заявил о возможном ограничении работы ряда зарубежных хостинг-провайдеров
Роскомнадзор рассматривает возможность ограничения деятельности ряда зарубежных хостинг-провайдеров из-за потенциальных угроз для российских ресурсов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на данные ведомства.
Ограничения могут коснуться компаний, которые не предоставили необходимые данные для включения в соответствующий реестр, продолжая обслуживать российские сайты.
«Иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей», — пояснили в организации.
Кроме того, представители Роскомнадзора обратили внимание на риски, связанные с хранением информации на серверах зарубежных провайдеров. Данные могут оказаться уязвимыми для несанкционированного доступа, что ставит под угрозу конфиденциальность пользователей и безопасность бизнеса.