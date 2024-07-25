Рисунки предположительного авторства Майкла Джексона выставили на аукцион

На аукционе Kings Auctions в Лос-Анджелесе 3 августа будет выставлено 78 эскизов, которые, как предполагается, могли принадлежать культовому певцу Майклу Джексону. Об этом сообщил НСН со ссылкой на TMZ.

Среди представленных работ, выполненных восковыми карандашами, акварелью и пастелью, есть изображения известных личностей, таких как Мэрилин Монро, Елизавета II, Энди Уорхол, Мартин Лютер Кинг и Элизабет Тейлор, а также наброски стульев и самого Джексона в костюме джедая.

По информации издания, подлинность этих работ вызывает вопросы. Данные произведения были исследованы много лет назад, и подтверждения их авторства Джексона так и не были найдены.

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