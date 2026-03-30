Риелтор Зобнина посоветовала покупать квартиры 2016–2021 годов постройки

Риелтор Юлия Зобнина поделилась с «Известиями» мнением, какие квартиры будут оптимальны для проживания и инвестиций в 2026 году. Она посоветовала обратить внимание на объекты, построенные в период с 2016 по 2021 год.

По словам эксперта, интерес могут представлять квартиры, находящиеся в собственности более пяти лет, так как их можно продать по полной стоимости без налоговой нагрузки. Кроме того, такая недвижимость уже готова к проживанию: там выполнен ремонт, а инфраструктура вокруг полностью сформирована.

Новостройки могут быть более выгодными при использовании государственных программ, включая льготную ипотеку. Специалист рекомендовала выбирать объекты на завершающей стадии строительства, чтобы сократить сроки ожидания.