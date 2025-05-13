Риелтор Вихлянцев указал на очень большие торги по квартирам

Цены на вторичную недвижимость в России за первый квартал выросли в среднем на 1,8%. В беседе с сайтом KP.RU вице-президент Гильдии риелторов Подмосковья Роман Вихлянцев рассказал, что сделки купли-продажи квартир проходят в атмосфере активных торгов.

По его словам, покупатели в Москве могут добиваться скидок до полумиллиона рублей на однокомнатные квартиры и до миллиона рублей на двухкомнатные и трехкомнатные. Х

«Миллион — это обычно предел, больше продавцы боятся уступать», — заявил эксперт.

Он также отметил, что сейчас, как и до эпохи льготной ипотеки, доля «альтернативных» сделок (когда продавец одновременно ищет новую квартиру) достигает 80% вторичного рынка недвижимости. Общая картина рынка далека от идеальной, но участники приспособились к сложившимся условиям.