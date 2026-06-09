Риелтор Твелина предостерегла от необдуманной покупки квартир с дизайнерским ремонтом

Привлекательная кухня, стильные стены и современная ванная могут ослепить покупателей квартир. Но риелтор и эксперт по недвижимости Леся Твелина предостерегает: квартиры с эффектным ремонтом требуют особого внимания перед покупкой. Об этом написал Life.ru .

Свежий ремонт может скрыть серьезные дефекты жилья. Например, трещину могут спрятать за мебелью, а пятно после протечки — закрасить. Переделанная квартира может выглядеть дорого на фотографиях, но вскоре после заселения потребовать новых вложений.

Твелина советует первым делом искать следы влаги. Плесень может появиться из-за проблем с вентиляцией, промерзания стен или протекающих труб. Если в санузле нет доступа к коммуникациям, это повод насторожиться.

Важно проверить и состояние электрики. Дизайнерская подсветка не гарантирует исправности проводки. Во вторичном жилье стоит уточнить, рассчитаны ли кабели на современную технику и есть ли отдельные линии для мощной аппаратуры.

Сантехнические проблемы также могут быть скрыты за красивой отделкой. Покупатель видит новую плитку, но не замечает состояние стояков и канализационных соединений. Стоит с осторожностью относиться к санузлам, где все коммуникации полностью зашиты.

Кроме того, необходимо проверить перепланировку. Объединенная кухня, перенос мокрых зон или демонтаж вентиляционных коробов должны быть официально согласованы и отражены в документах.