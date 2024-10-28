Риелтор Сырцов рассказал о росте продаж новых квартир в Москве без отделки

Почти половина новых квартир, выставленных на продажу в Москве, продается без отделки. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он привел статистику, которая гласит, что с начала 2024 года 52,6 тысячи квартир и апартаментов в новостройках «старой» Москвы продавались без отделки. Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева объяснила такую тенденцию ростом интереса со стороны новых клиентов, для которых это первая покупка недвижимости. Она отметила, что большинство покупателей подобных квартир — инвесторы, которые приобретают их для последующей перепродажи.

В свою очередь Сырцов добавил, что спрос на квартиры без отделки сохраняется высоким и среди покупателей, которые хотят самостоятельно спланировать дизайн в новом жилье.