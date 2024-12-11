Риелтор Щегельский: жилищные сделки с нотариусом помогут уберечь недвижимость от мошенников

Большинство жилищных мошенников отказываются от своих намерений, узнав, что в сделке с недвижимостью будет принимать участие нотариус. Эти специалисты уточняют всю необходимую информацию и исключают оспаривание сделки в дальнейшем, заявил президент Национальной палаты недвижимости Дмитрий Щегельский в интервью газете «Петербургской дневник» .

Эксперт отметил, что аферисты, как правило, пытаются избежать участия третьей стороны при заключении договоров. Они начинают ссылаться на нехватку времени, ограниченные сроки или недоверие к нотариусу. Подобные заявления — явный признак обмана, поэтому любые деловые отношения лучше всего прекратить уже на этом этапе, подчеркнул Щегельский.