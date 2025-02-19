Риелтор Сауков: в 2025 году строительство домов может подорожать на 10-15%

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков проанализировал текущее положение дел на рынке индивидуального жилищного строительства и дал прогнозы на будущее. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, стоимость загородной недвижимости формируется под влиянием множества факторов, включая рост процентных ставок по кредитам и трудности с использованием средств материнского капитала.

«Это те факторы, которые охладили спрос в сегменте загородной недвижимости относительно прошлого года в среднем на 25-30%», — отметил специалист.

Сауков добавил, что в 2025 году стоимость строительства частных домов может увеличиться на 10-15%, в то время как цена земельных участков вырастет более умеренно — на 5-8%. Аналогичный сценарий ожидается и для рынка дач и готовых домов.