Риелтор Перескокова раскритиковала идею о запрете на сделки с жильем за наличные

Возможный запрет на сделки с жильем за наличные лишит россиян выбора. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила риелтор Наталья Перескокова, комментируя заявление заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.
Перескокова не поддержала идею о запрете сделок с недвижимостью за наличные. Она отметила, что бывают ситуации, когда покупка жилья за наличные — оптимальный вариант. Например, продажа квартиры хорошо знакомому человеку или родственнику, которому доверяют.
Кроме того, риелтор подчеркнула, что большая часть сделок с недвижимостью в Москве проходит по безналичному расчету. Но запрещать сделки с жильем за наличные нельзя, потому что наличные расчеты в России не запрещены.
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