Риелтор Перескокова: не стоит арендовать жилье, если владелец не оформляет договор

Риелтор Наталья Перескокова поделилась рекомендациями по аренде жилья в беседе с «Москвой 24» . Она предостерегла от аренды квартир, если собственник отказывается оформить договор, а также в случае, когда недвижимость сдается третьим лицом без необходимых документов.

Эксперт призвала тщательно осматривать квартиру на предмет возможных проблем, таких как протечки или тараканы, и проверять состояние коммуникаций. Также стоит обратить внимание на соседей: живут ли рядом тихие и спокойные ли они люди.

«В новых домах об обстановке можно узнать у консьержа. У него же стоит аккуратно поинтересоваться и о собственнике квартиры», — напомнила риелтор.

Если квартиру сдает не сам собственник, а третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность. Ее подлинность можно проверить по QR-коду. В случае с несколькими владельцами недвижимости, все они должны дать согласие на аренду, иначе один из собственников может потребовать освободить жилье.

Важным шагом является заключение договора аренды, который защищает права нанимателя.