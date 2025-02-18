Риелтор Перескокова: больше всего сделок с недвижимостью заключается в декабре

Сезонность всегда имела значение в вопросе продажи недвижимости, но ее влияние изменилось из-за новых трендов в экономике. Когда лучше искать покупателей на квартиры, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с ОТР .

Традиционно лучшими месяцами для продажи недвижимости считались февраль–март и октябрь–ноябрь, но сейчас сезонность теряет значение. Однако эксперт Перескокова посоветовала продавать жилье, как только возникает необходимость, так как будущее рынка непредсказуемо.

Специалист также отметила активность покупателей в декабре и длинные майские выходные. Однако в 2025 году нет гарантии, что удастся заработать на продаже, поэтому квартиры продаются круглогодично.