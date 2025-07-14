Риелтор Моисеев посоветовал использовать маткапитал на погашение тела ипотеки

Риелтор Алексей Моисеев рекомендовал гражданам России применять средства материнского капитала для погашения ипотечных обязательств, а не вкладывать их в первый взнос, из-за возможных трудностей с признанием постройки жилой. Об этом сообщило ИА НСН .

«Что касается маткапитала и признания жилья пригодным к проживанию, если говорить о рынке ИЖС под семейную ипотеку, то люди сталкиваются с тем, что для строительства им нужна куча разрешительных документов, а стройка не начинается, пока деньги не переведены на эскроу-счет», — пояснил эксперт.

По его словам, если рассматривать покупку готового дома от застройщика либо нового жилья с привлечением первого взноса, такое помещение должно официально считаться пригодным для проживания. Следовательно, если дом нуждается в отделке или отсутствуют необходимые инженерные сети, невозможно оформить ипотеку. В заключение риелтор посоветовал направлять средства маткапитала именно на погашение тела кредита.