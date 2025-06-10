Риелтор Маньянова назвала очень выгодным досрочное погашение ипотеки под большой процент

Риелтор Марина Маньянова в интервью News.ru поделилась секретами экономии при ипотеке. Она рекомендовала всегда погашать досрочно ипотеку с высоким процентом, от 20 до 27%.

Как пояснила эксперт, большая часть платежей в данном случае идет на проценты, поэтому досрочное погашение особенно выгодно при таких ставках.

«Чем меньше ставка, тем так менее невыгодно делать», — добавила специалист.

Риелтор посоветовала оформлять ипотеку на 10–15 лет вместо стандартных 30 лет. Это существенно сокращает переплату, при этом ежемесячный платеж остается практически неизменным.