Риелтор Маньянова назвала очень выгодным досрочное погашение ипотеки под большой процент
Риелтор Марина Маньянова в интервью News.ru поделилась секретами экономии при ипотеке. Она рекомендовала всегда погашать досрочно ипотеку с высоким процентом, от 20 до 27%.
Как пояснила эксперт, большая часть платежей в данном случае идет на проценты, поэтому досрочное погашение особенно выгодно при таких ставках.
«Чем меньше ставка, тем так менее невыгодно делать», — добавила специалист.
Риелтор посоветовала оформлять ипотеку на 10–15 лет вместо стандартных 30 лет. Это существенно сокращает переплату, при этом ежемесячный платеж остается практически неизменным.
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