Риелтор Луценко отметил замедление темпов роста цен на недвижимость в третьем квартале 2024 года

За последние три месяца стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости возросла на 1,4%, новостройки подорожали на 1,6%. Темпы роста цен замедляются из-за падения спроса, рассказал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко сайту kp.ru .

Так, в первом квартале 2024 года вторичный метр вырос на 2,9%, во втором прибавил еще 2%. Квартиры в новых домах в начале года подорожали на 3,6%, позже еще на 2,4%.

Во многом такая ситуация обусловлена отменой льготной ипотеки. Из-за этого новостройки лишились главного козыря, уровень их цен стал сближаться с предложениями на вторичном рынке, отметил риелтор.