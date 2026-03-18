Риелтор Краснощекова рекомендовала проверять выписку из ЕГРН при покупке участка

Риелтор Евгения Краснощекова поделилась рекомендациями, что необходимо проверить перед покупкой участка за городом, чтобы избежать финансовых потерь и юридических проблем. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, первый и важнейший документ для проверки — выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Она позволит узнать информацию о собственниках, их количестве, судебных исках, банкротствах и способах приобретения участка.

При изучении ЕГРН важно обращать внимание на особые отметки, обременения и ограничения в использовании. Если через участок проходит линия электропередачи (ЛЭП), строительство на нем может быть запрещено.