Риелтор Гершкович посоветовал студентам делить аренду жилья с однокурсниками

Студенты без мест в общежитии могут подать заявление проректору и искать соседей для совместной аренды квартиры, сообщает «Абзац» .

Риелтор Марк Гершкович посоветовал студентам, которым отказали в общежитии, подать заявление на имя проректора вуза. Это позволит претендовать на комнату, когда места появятся в сентябре из-за отказов от заселения или учебы.

Гершкович уточнил, что место выделят только студенту, которого признают нуждающимся в жилье, и при наличии свободных комнат. Закон не обязывает вузы компенсировать расходы на аренду, но некоторые университеты делают это по собственной инициативе.

Для экономии риелтор рекомендовал искать соседей среди однокурсников, уже снимающих многокомнатную квартиру, пишет kp.ru.

Жилье лучше выбирать дальше от вуза, но у метро, а после пика сезона аренды цены могут стать доступнее.