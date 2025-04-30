Риелтор Бенедриков предсказал остановку роста цен на квартиры в России

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бенедриков заявил, что в 2025 году рост стоимости квартир в России остановится. Об этом написала Lenta.ru.
Специалист полагает, что повышение цен не возобновится до конца года.
Бенедриков отмечает, что стоимость недвижимости остается неизменной в течение последних шести месяцев. Это может быть связано с низкой покупательской способностью россиян из-за высоких ипотечных ставок. Число сделок по приобретению жилья значительно сократилось, сообщил сайт vse42.ru.
Риелтор рекомендует потенциальным покупателям оформить сделку в этом году, но при этом не спешить, так как обвал рынка в ближайшее время не предвидится.
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