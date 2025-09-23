Риелтор Бендриков посоветовал не ждать роста цен на аренду квартир

Цены на аренду жилья не вырастут в ближайшем будущем. Такое мнение высказал риелтор Олег Бендриков в беседе с ИА НСН .

Специалист заявил, что в настоящее время не наблюдает предпосылок для роста арендной платы. Продолжающаяся тенденция Банка России к снижению ключевой ставки и последующей коррекции ставок по ипотеке не создаст оснований для увеличения соответствующих тарифов, пояснил эксперт.

«Аренда стала дороже ближе к сентябрю, по сравнению с августовскими ценами повысилась на 5-10%. Но вряд ли она еще повысится к декабрю», — дал прогноз риелтор.

По его словам, в ближайшее время аренда жилья не только не подорожает, но и может даже немного подешеветь.