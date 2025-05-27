Риелтор Бендриков допустил сохранение уровня цен на аренду жилья осенью в Москве

Если ставки по ипотеке останутся на нынешнем уровне, то осенью 2025 года стоимость аренды жилья в Москве не изменится. Такое мнение высказал риелтор Олег Бендриков в беседе с « Ридусом ».

Специалист отметил, что весной текущего года срок от публикации объявления о сдаче квартиры до ее аренды заметно увеличился. Квартиры, на которые раньше быстро находился арендатор, сейчас могут долго простаивать.

«Поэтому риелторам приходится снижать цены, чтобы появился какой-то спрос. Понятно, что начинается лето, многие люди уезжают и не хотят тратить лишние деньги, оставляя жилье за собой», — пояснил эксперт.

Он также напомнил о традиционном росте спроса в осенний период, однако даже тогда стоимость может остаться на уровне весны этого года. Такое положение дел возможно при отсутствии снижения ставок по ипотеке.