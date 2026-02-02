Риелтор Барсуков указал на минусы загородной жизни

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков поделился с ИА НСН наблюдениями о жизни за городом, обозначив ряд недостатков такого выбора.

Специалист указал на практические моменты содержания недвижимости за городом. Если квартира в многоэтажном доме подразумевает отсутствие забот о ремонте отопления, электропроводки и сантехники, то жизнь в частном доме предполагает постоянный контроль и обслуживание множества инженерных систем.

«С детьми не всегда удобно за городом, в некоторых коттеджных поселках есть школа или детский сад, но так, конечно, не везде», — добавил эксперт.

По его словам, даже наличие школьных автобусов и доступ к некоторым образовательным учреждениям не решают проблемы удобства и доступности дополнительных занятий.