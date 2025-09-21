Риелтор Барсуков спрогнозировал, что в 2026 году рыночная стоимость ипотеки составит 15-16%

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью «Ридусу» высказал мнение, что если Центробанк снизит ключевую ставку до 12–13%, то средняя стоимость ипотечного кредита в 2026 году достигнет 15–16% годовых.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что Минфин при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий Центробанка с ключевой ставкой 12–13% в 2026 году.

«Центробанк делает все, чтобы снижение ставки не сопровождалось ростом кредитования. Регулятор уже предъявляет к заемщикам достаточно строгие требования, что дает увеличение среднего спреда на 2%», — отметил риелтор.

В 2026 году Центробанк намерен ввести дополнительные ограничения. Так, право на оформление ипотеки будет лишь у тех россияне, которые получают белую зарплату. Люди, работающие в серой зоне, будут испытывать определенные трудности при получении кредита, добавил Барсуков.