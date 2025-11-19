Риэлтор Барсуков раскритиковал идею признания инвестиционных квартир бесхозными

Риэлтор Константин Барсуков высказал свое мнение «Ридусу» о предложении признать инвестиционные квартиры бесхозными, если в них не проживает собственник. Директор Ассоциации «Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс"» Татьяна Вепрецкая считает, что такие квартиры могут нанести ущерб не только государству, но и жильцам дома.

«Квартира должна быть использована по назначению, а у нас около девяти миллионов даже незарегистрированных в Росреестре квартир», — подчеркнула Вепрецкая.

Она предложила рассмотреть возможность признания таких квартир бесхозными, как это происходит с заброшенными дачными участками.

Однако Барсуков считает, что попытка признать инвестиционные квартиры бесхозными не принесет результатов.

«У нас уже была попытка признать бесхозными опустевшие квартиры на Крайнем Севере — там это реальная проблема, — и то она не прошла. А тут — кто может обязать человека использовать тем или иным способом квартиру, которую он купил?» — отметил риелтор.

Эксперт подчеркнул, что аналогия с заброшенным земельным участком не подходит, так как земля, если ее не использовать, начинает мешать другим людям.