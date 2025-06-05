Риелтор Барсуков призвал включить в ЕГРН данные по маткапиталу

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в интервью « Ридусу » обсудил изменения в правилах сделок с недвижимостью, которые начнут действовать в России с 1 сентября. Теперь в Единый госреестр недвижимости будут включаться данные о членах семьи, имеющих право пользования жильем.

Специалист поддержал нововведение, отметив, что «покупатель должен знать, что приобретает». Вместе с тем он подчеркнул, что нехватка сведений о правах проживания родственников собственника — не единственный недостаток реестра, который мешает удобству оформления сделок.

«Почему Росреестр противится включению в ЕГРН записи, что для покупки данной квартиры использовался материнский капитал, а дети должны наделяться долями. Это для меня загадка», — добавил эксперт.

По его словам, общественники уже несколько раз направляли в Росреестр соответствующую идею, однако ведомство отказывается рассматривать предложение.