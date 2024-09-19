Риелтор Барсуков предложил запретить использовать семейную ипотеку на студии и «однушки»

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков предложил сокращать количество строящихся однокомнатных квартир. В беседе с « Ридусом » свое мнение высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По его словам, данный проект не спасет демографию РФ. А вот дефицит жилья небольшой площади возникнуть может.

Специалист предложил альтернативу инициативе сенатора. Суть заключается в запрете использования семейной ипотеки на покупку студий или однокомнатных квартир. Для семьи с детьми это не является полезным приобретением, пояснил риелтор.