Риелтор Барсуков назвал абсурдным предложение ограничить сумму залога при аренде жилья

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с ИА НСН раскритиковал инициативу ограничения размера залога для арендаторов жилья.

По словам эксперта, существующая практика предполагает залог равный стоимости аренды квартиры за месяц, что распространено практически повсеместно. Ограничение такого правила приведет к снижению свободы договора между сторонами и создаст дополнительные проблемы собственникам недвижимости, сдающим элитные объекты с дорогими вещами внутри.

При этом, если отношения нарушаются, сумма депозита становится достаточной мотивацией для обращения в суд, поскольку речь идет о значительных денежных средствах, пояснил Барсуков. Общие нормы рынка недвижимости основаны именно на свободе договоренностей, ограничение которой принесет больше вреда, чем пользы, заключил эксперт.