Риелтор Барсуков допустил подорожание жилья в Москве на 10% к концу года

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил « Ридусу », что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Москве и Подмосковье растет.

По словам эксперта, в начале 2025 года квадратный метр на вторичном рынке в столице стоил в среднем 296 тысяч рублей, а сейчас — 313 тысяч рублей.

«Рост небольшой, но он есть. При этом нужно помнить, что речь идет о средних величинах, которые относительны», — отметил специалист.

Если судить по реальным сделкам, то стоимость квартир на вторичке в Москве и Подмосковье уже полтора года находится примерно на одном уровне. Однако к концу года жилье может подорожать на 5–10%, предупредил риелтор.