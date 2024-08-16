Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жилье в строящихся домах

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз по ситуации с ценами на жилье в строящихся домах. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, к концу года рынок начнет корректироваться. Стоимость соответствующих квартир снизится на 15-20%, считает специалист.

Он также предположил, что некоторые застройщики продолжат продавать недвижимость по старым ценам, предлагая различные льготы. Однако Центробанк будет достаточно жестко контролировать ситуацию.