Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жилье в строящихся домах

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев дал прогноз по ситуации с ценами на жилье в строящихся домах. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По мнению эксперта, к концу года рынок начнет корректироваться. Стоимость соответствующих квартир снизится на 15-20%, считает специалист.

Он также предположил, что некоторые застройщики продолжат продавать недвижимость по старым ценам, предлагая различные льготы. Однако Центробанк будет достаточно жестко контролировать ситуацию.

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