Риелтор Апрелев сообщил, что нынешняя модель продаж сдерживает снижение цен на новостройки

В России застройщики не спешат официально снижать цены на квартиры в новостройках, несмотря на падение спроса и повышение ставок по ипотеке. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, причина кроется в сложившейся модели продаж. Об этом написал KP.RU .

«Снижение цен ломает всю сложившуюся модель продажи квартир в новостройках: покупай сегодня на котловане, потому что завтра, на более высокой стадии готовности дома, будет дороже. Но сейчас эта модель работает против застройщиков», — пояснил специалист.

По его словам, проблема заключается в том, что система продажи квартир закреплена в законодательстве и зависит от схемы финансирования строительства через эскроу-счета.

С 2019 года действует система эскроу-счетов, которая требует, чтобы деньги покупателей до завершения строительства хранились на беспроцентных счетах в банках. Это обезопасило граждан от риска обмана. Однако застройщики заинтересованы в быстрой продаже квартир на ранних стадиях строительства, чтобы меньше платить по кредитам.