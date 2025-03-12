Риелтор Апрелев рассказал о популярности малогабаритных квартир среди зумеров

Риелторы наблюдают большой спрос на малогабаритные квартиры среди поколения Z. Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснил, что люди, рожденные после 1997 года, почти не проводят время дома: им нужны лишь временные пристанища для сна.

По словам эксперта, они выбирают небольшие квартиры, сопоставимые по размеру с гостиничными номерами.

«Также люди, которые находятся в городах-миллионниках. Они предпочтут такие квартиры, потому что они в них практически не находятся, приходят только спать», — добавил Апрелев.

Минстрой сообщил, что не планирует запрещать строительство малогабаритных квартир. В рамках проекта цифровизации «Умный город» были разработаны рекомендации для создания регионального стандарта качества жилых помещений, которые уже направлены в регионы.