Риелтор Апрелев допустил возвращение интереса к ипотеке при снижении ставки до 14%

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил оживление на рынке недвижимости к концу лета 2025 года. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Специалист указал на рост активности и числа сделок в сфере аренды и покупки жилья.

«Скорее всего, начиная с августа, цены аренды по вновь заключаемым договорам начнут расти. С высокой вероятностью по октябрь включительно они вырастут на 10-15%», — предупредил эксперт.

По его словам, ставки по ипотеке остаются слишком высокими. Чтобы жилищные кредиты вновь приобрели популярность среди россиян, ставка должна снизиться до диапазона 14-16%. Превышение этого показателя в 2023 году привело к резкому снижению спроса на ипотеку, уточнил риелтор.